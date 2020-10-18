الخليل: قوات الاحتلال تهدم خيمة سكنية ويستولي عليها في مسافر يطا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خيمة سكنية، واستولت عليها في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل.



وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة الركيز شرق يطا، وهدمت خيمة سكنية للمواطن مراد حمامدة، واستولت عليها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتجدر الإشارة إلى أن المواطن حمامدة وعائلته المكونة من تسعة أفراد، يقيمون في هذه الخيمة بعد ان هدم الاحتلال منزله نهاية أيلول الماضي.