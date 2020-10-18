طوباس: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن الإصابات الجديدة موزعة، في طوباس بواقع إصابة واحدة، و"طمون" بواقع إصابتين، و"عين البيضاء" بواقع إصابتين، ومخيم الفارعة إصابة واحدة.



كما سجلت المحافظة، حالة تعافٍ جديدة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة طوباس والأغوار الشمالية اليوم الأحد، بتسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.