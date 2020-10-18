إقليم فتح في القدس يحذر من المال الإماراتي "المغمس بالدم الفلسطيني"





وأشار إلى أن التاريخ لن يرحم كل متآمر على القدس وان كل احتلال مر على هذه الارض المقدسة رحل وبقيت الارض والهوية وطنية فلسطينية، لافتاً إلى أن هذا الاحتلال والمتعاونين معه سيكون مصيرهم كسابقيهم، معتبراً ان المطبعين العرب كشفوا عوراتهم وعروا انفسهم ولن يجدوا في القدس مرحباً بنهجهم الوضيع.



وحيا المطور كل الشعوب العربية وكافة احرار العالم الذين يساندون شعبنا وقضيتنا وقدسنا مبيناً ان مفترق الطرق الذي نمر به هو الذي سيحدد الشريف من المتخاذل والمتواطئ.



قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم.



رام الله - دنيا الوطنحذّر اقليم فتح في القدس من المال الإماراتي المغمس بالدم الفلسطيني، والذي يأتي عبر بوابة الاحتلال، في وقت توصد الأبواب امام القيادة الفلسطينية ويمنع النشاط الفلسطيني في القدس.واعتبر الإقليم في بيان صدر عنه اليوم، على لسان أمين سره شادي المطور، أن هذه الزيارات المشبوهة من وفود عربية وعلى لأسها الوفود الإماراتية، تعتبر خنجر في القلب الفلسطيني، مشيراً إلى أن مجابهتها والوقوف سداً منيعاً في وجهها هو واجب وطني وديني حفاظاً على مقدساتنا وارضنا التي اضحت تأسرل بعبائة عربيه .وبين المطور، أن اقتحاماً إماراتياً حكومياً جديداً من المنوي أن يتم يوم الثلاثاء القادم، على رأسه وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة الإماراتية، يحمل معه مزيداً من الأسهم الموجهة للجسد الفلسطيني وتحديداً في ظل اتفاقيات الشراكة بين بلدية الاحتلال والحكومة الإماراتية لمشاريع استيطانية جاري المخطط لانشائها على أراضي الشيخ جراح والمصرارة ووادي الجوز هذه المشاريع التي واجهها المقدسيون بلا هوادة، وها هي تمرر من بوابة من المفترض أن تكون عربية لا مستعربة.وطالب أمين سر فتح في القدس، الشعوب العربية الحرة والحكومات الصديقة لموقف جدي ينهي هذا التمادي الإماراتي في الارتماء بأحضان الاحتلال، مشيراً إلى أن ذلك تعدياً على كافة القيم العربية والإسلامية، وانتهاك صارخ لمبادئ العروبة التي اضحت بعض العمائم تلوثها بالبساطير المعتدية وجنازير الدبابات التي مرت على الصدور العارية إلا من الارادة في فلسطين.وقال المطور: إننا نراهن على وحدة شعبنا وتكامله خصوصاً في القدس العاصمة التي كانت وما زالت تواجه اخطر المخططات ولكنها صامدة تأبى الانكسار، مشيراً انه سيتم رفع الغطاء القانوني والعشائري عن كل من يرضى لنفسه التعامل مع هذه المشاريع بصورة مباشرة او غير مباشرة.وشدد المطور على أن قيادتنا الشرعية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأن كل زيارة للقدس لا تتم بالتنسيق معها ومع الأوقاف الأردنية والفلسطينية والمرجعيات الوطنية هي بمثابة اقتحام وليس زيارة وستقابل بالرفض من كل منتمي للارض والثوابت الوطنية.