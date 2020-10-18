الاحتلال يداهم مناطق بالضفة الغربية ويعتقل شابين

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها شابين من القدس والخليل.



ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم نمر النوري، عقب اقتحام منزله في قرية العيسوية في القدس المحتلة.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف أشرف جوابرة، أثناء تواجده على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.



وداهم جنود الاحتلال حي تل ارميدة بمدينة الخليل، واعتدوا على عدد من الشبان أثناء تواجدهم في المنطقة.



ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل على مفرق الفحص، وعلى بيت عنون شمالا، وعلى مدخل السيميا في بلدة السموع جنوب الخليل، وفتشت مركبات المواطنين.



وفي جنين، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزا عسكريا على مفترق بلدة يعبد جنوب غرب جنين.



وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت الحاجز العسكري على الطريق المؤدية إلى يعبد وطولكرم، وشرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم٠



ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.