مؤتمر في السودان لتشجيع التطبيع مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد (المبادرة الشعبية للتطبيع مع إسرائيل) في السودان مؤتمرها الأول اليوم الأحد؛ للإعلان عن المبادرة وأهدافها وخطواتها نحو التأثير على القطاعات المختلفة للتطبيع مع تل أبيب.



وفي نهاية الشهر الماضي، دعت قوى سودانية، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، لقبول العرض الأمريكي الخاص بتطبيع الخرطوم مع إسرائيل، مقابل رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



جاء ذلك، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، عقده كل من رئيسي حزب "الأمة" مبارك الفاضل، وحركة "تحرير السودان ـ الثورة الثانية" أبوالقاسم أمام، وممثل "جبهة الشرق" حميد محمد حامد.



يذكر أن الإدارة الأمريكية، أمهلت الحكومة الانتقالية في السودان 24 ساعة، لإتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل.



وكان قد عقد اجتماعاً ثلاثياً في أبو ظبي بين مسؤولين أميركيين وإماراتيين وسودانيين بشأن اتفاقية تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.



وبحسب موقع (واللا)، فإن السودان اشترط مقابل التطبيع مع إسرائيل الحصول على مساعدات اقتصادية، أولها منحة فورية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار إضافة، إلى شطب اسمه عن قائمة الإرهاب.