وفاة طفل وست إصابات بخمسة حوادث سير بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، بأن هناك حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن استمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات، واستمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً حتى السابعة صباحا بشكل يومي.



وأضافت: سُجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية خمسة حوادث سير نتج عنها وفاة الطفل أمير خروب "7 شهور" في حادث سير بحي التفاح، إلى جانب ست إصابات إحداها خطيرة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.