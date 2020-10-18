الخليل: قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من مخيم العروب وتنصب حواجز بالمدينة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً من مخيم العروب شمال الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية في المحافظة.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف أشرف جوابرة من مخيم العروب، أثناء تواجده على مدخل المخيم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل على مفرق الفحص، وعلى بيت عنون شمالا، وعلى مدخل السيميا في بلدة السموع جنوب الخليل، وفتشت مركبات المواطنين.