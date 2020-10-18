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كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا بين نشطاء بلاده والإمارات بسبب بضائع غير صالحة

كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا بين نشطاء بلاده والإمارات بسبب بضائع غير صالحة
رام الله - دنيا الوطن
أثار الصحفي السعودي سعود الفوزان، الكاتب في صحيفة (الشرق الأوسط)، جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد قوله إن "الإمارات صدرت إلى السعودية منتجات غير صالحة للاستخدام".

وعبر حسابه بموقع (تويتر) نشر الفوزان، تغريدة قال فيها: "جبل علي اسم على غير مسمى كيف لإخواننا في الإمارات أن يرسلوا لنا منتجات مضروبة وغير صالحه للاستهلاك هل يريدوا إخواننا قتلنا في غذائنا نحن لا نكن للإمارات وشعبها إلا كل الاحترام والتقدير ونحن دائما نقول الإمارات هم أهلنا".

وأدت التغريدة لجدل واسع بين نشطاء البلدين، ما دفع الفوزان إلى توضيح موقفه من القضية.

وقال الفوزان، في تغريدة تالية: "أعتذر لبعض إخواننا في الإمارات الذين اعتبروا هذه التغريدة إساءة لهم، لكن القصد منها هو التنبيه فقط وعندما ينتقد أخ لأخيه لا تعتبر إساءة بل عتب وتصحيح للخطأ وأهلنا في الإمارات هم أهلي وأفتخر بهم ولهم مني كل الاحترام والتقدير".

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