ألوية الناصر تصدر بياناً بمناسبة الذكرى التاسعة لصفقة (وفاء الأحرار)

أسرى مفرج عنهم في صفقة شاليط

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رام الله - دنيا الوطن

قالت ألوية الناصر صلاح الدين اليوم الأحد: إنه في الذكرى التاسعة لإتمام صفقة (وفاء الأحرار) "نؤكد التزامنا الكامل تجاه قضية أسرانا البواسل حتى انتزاع حريتهم بالقوة بإذن الله تعالى".



وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن "أسرانا الأبطال حاضرون دوماً وأبداً في عملياتنا وتكتيكاتنا العسكرية ولن نألُ جهداً في سبيل تحريرهم"، مشيرة إلى أن "تحرير الأسرى واجب شرعي وأخلاقي نسعى لتحقيقه في كل زمان ومكان".



وشددت ألوية الناصر صلاح الدين، على أن وحدة العمل المقاوم هي التي أفضت إلي نجاح عملية الوهم المتبدد التي نتج عنها صفقة (وفاء الأحرار) التاريخية.



وتابعت: "نتوجه بالتحية إلى روح الشهيدين البطلين حامد الرنتيسي ومحمد فروانة اللذان خاضا المعركة حتى الرمق الأخير وضحيا بنفسيهما من أجل أسر الجندي لعاد شاليط من قلب دبابته الجاثمة على أرضنا المحتلة".