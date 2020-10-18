الأزهر: الاستيطان لن يُغيّر من حقيقة عروبة الأرض وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي الفلسطينيين

شيخ الأزهر أحمد الطيب

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رام الله - دنيا الوطن

دان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، إعلان إسرائيل الموافقة على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.



وقال الأزهر في بيان صحفي، نشره عبر حسابه بموقع (تويتر): إن "هذا القرار يمثل تعديًا صارخًا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين".



وأكد الأزهر على "موقفه الرافض لمثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع"، مشددا على أنها "لن تغير من حقيقة عروبة الأرض، وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي الشعب الفلسطيني المظلوم صاحب الحق والأرض".



وفي نهاية بيانه، طالب الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات للوقوف "ضد هذه التصرفات الاستعمارية التي يمارسها الكيان الصهيوني، ويدفع بها الوضع الحالي إلى مزيد من التعقيدات، والتي تضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن وقرارات المرجعيات الدولية، وكل القوانين المتعلقة بحقوق الدولة الفلسطينية وقضيتها".