تونس: تسجيل قفزة جديدة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

سجلت تونس يوم السبت، قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل أكثر من 5700 إصابة جديدة بين يومي 13 و16 من الشهر الجاري.



ولم يسهم حظر التجول الليلي المعلن في عدد من الولايات الأكثر تفشيا للوباء في تباطؤ انتشار الفيروس حتى يوم الجمعة، حيث بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 38.2 % من إجمالي التحاليل بين يومي 13 و16تشرين الأول/ أكتوبر.



وتوفي 114 مصابا جراء الفيروس خلال الفترة ذاتها ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 626 منذ شباط/فبراير الماضي.



وكشفت المؤشرات عن وضع مقلق لتفشي الوباء في البلاد مع بلوغ مستوى 342.1 إصابة لكل 100 ألف ساكن.



وتخضع العاصمة تونس وثلاث ولايات مجاورة لها إلى حظر تجوال ليلي بالإضافة إلى ولايات سوسة والمنستير وسيدي بوزيد.



رام الله - دنيا الوطن