اليوم.. مؤتمر في السودان بهدف التطبيع مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

يعقد اليوم الأحد، في السودان، مؤتمر تعقده "المبادرة الشعبية للتطبيع مع إسرائيل"، ولذلك للمرة الأولى من نوعها، في طريق التأثير على القطاعات المختلفة للتطبيع مع تل أبيب.



يشار إلى أنه كثر الجدل خلال الأيام الأخيرة، في الأوساط السودانية بشأن عملية التطبيع، وذلك بعد تجدد عرض أمريكي بحزمة حوافز مقابل التطبيع مع إسرائيل وهو أمر رفضته الحكومة الانتقالية في الخرطوم رغم مباركة المكون العسكري للخطوة.



ونقل موقع (روسيا اليوم) عن مصادر داخل الحكومة ومجلس السيادة، عن استلام الخرطوم مهلة أمريكية لإبداء قرار نهائي بشأن التطبيع، مؤكدة موقف الحكومة المدنية من الخطوة ورفضها البت في أمر التطبيع وربطه برفع العقوبات.



وأشارت إلى أنها سبق أن أبلغت واشنطن بحزمة شروط مقابل التطبيع بينها رفع اسم البلاد أولا من قائمة الإرهاب ودفع مبالغ عينية للدفع بعجلة اقتصاد البلاد بجانب وضع ضمانات عدم تعرض البلاد لمحاكمات أخرى مستقبلا.



وذكرت المصادر أن هناك خلافا كبيرا بين المكونين العسكري والمدني داخل السلطة الانتقالية، مشيرة إلى موافقة الأول على العرض الأمريكي ورفض الثاني له.