عربي

اليوم.. مؤتمر في السودان بهدف التطبيع مع إسرائيل

اليوم.. مؤتمر في السودان بهدف التطبيع مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
يعقد اليوم الأحد، في السودان، مؤتمر تعقده "المبادرة الشعبية للتطبيع مع إسرائيل"، ولذلك للمرة الأولى من نوعها، في طريق التأثير على القطاعات المختلفة للتطبيع مع تل أبيب.

يشار إلى أنه كثر الجدل خلال الأيام الأخيرة، في الأوساط السودانية بشأن عملية التطبيع، وذلك بعد تجدد عرض أمريكي بحزمة حوافز مقابل التطبيع مع إسرائيل وهو أمر رفضته الحكومة الانتقالية في الخرطوم رغم مباركة المكون العسكري للخطوة.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن مصادر داخل الحكومة ومجلس السيادة، عن استلام الخرطوم مهلة أمريكية لإبداء قرار نهائي بشأن التطبيع، مؤكدة موقف الحكومة المدنية من الخطوة ورفضها البت في أمر التطبيع وربطه برفع العقوبات.

وأشارت إلى أنها سبق أن أبلغت واشنطن بحزمة شروط مقابل التطبيع بينها رفع اسم البلاد أولا من قائمة الإرهاب ودفع مبالغ عينية للدفع بعجلة اقتصاد البلاد بجانب وضع ضمانات عدم تعرض البلاد لمحاكمات أخرى مستقبلا.

وذكرت المصادر أن هناك خلافا كبيرا بين المكونين العسكري والمدني داخل السلطة الانتقالية، مشيرة إلى موافقة الأول على العرض الأمريكي ورفض الثاني له.

أخبار ذات صلة

الأزهر: الاستيطان لن يُغير من حقيقة عروبة الأرض وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي الفلسطينيين

الأزهر: الاستيطان لن يُغير من حقيقة عروبة الأرض وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي الفلسطينيين

تونس: تسجيل قفزة جديدة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

تونس: تسجيل قفزة جديدة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

مصر: 138 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 138 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء العراقي يصل لمحافظة صلاح الدين بعد أحداث أمنية دامية

رئيس الوزراء العراقي يصل لمحافظة صلاح الدين بعد أحداث أمنية دامية

مسؤول إسرائيلي: العلاقات الدبلوماسية مع البحرين تبدأ اليوم خلال مراسم بالمنامة

مسؤول إسرائيلي: العلاقات الدبلوماسية مع البحرين تبدأ اليوم خلال مراسم بالمنامة

شاهد: السماح بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ سبعة أشهر

شاهد: السماح بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ سبعة أشهر

تفاصيل أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية إلى البحرين

تفاصيل أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية إلى البحرين

الصحة اللبنانية: إجمالي الإصابات بـ(كورونا) يتجاوز 61 ألف حالة

الصحة اللبنانية: إجمالي الإصابات بـ(كورونا) يتجاوز 61 ألف حالة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: الرجوب يقرر فرض إغلاق جزئي في بلدة الزبابدة

جنين: الرجوب يقرر فرض إغلاق جزئي في بلدة الزبابدة

القدس: الأمن الوقائي يضبط كمية دخان مسروقة

القدس: الأمن الوقائي يضبط كمية دخان مسروقة

شاهد: أول منخفض جوي يضرب فلسطين نهاية الأسبوع الجاري

شاهد: أول منخفض جوي يضرب فلسطين نهاية الأسبوع الجاري

هآرتس: الحرب المقبلة ستعيد إسرائيل عقوداً للوراء وحماس تمتلك صواريخ دقيقة

هآرتس: الحرب المقبلة ستعيد إسرائيل عقوداً للوراء وحماس تمتلك صواريخ دقيقة

محافظ الخليل يقرر تعليق الدوام بمدرسة في حلحول لمدة أسبوع

محافظ الخليل يقرر تعليق الدوام بمدرسة في حلحول لمدة أسبوع

الأوقاف بغزة: قرار فتح المساجد بالمحافظات يخضع للتقييم المستمر

الأوقاف بغزة: قرار فتح المساجد بالمحافظات يخضع للتقييم المستمر

النيابة بغزة تكشف تفاصيل إلقاء القبض على ثمانية متهمين بقضية مسجد الأنصار بخانيونس

النيابة بغزة تكشف تفاصيل إلقاء القبض على ثمانية متهمين بقضية مسجد الأنصار بخانيونس

اشتية: يجب الدفاع عن الرواية الفلسطينية التاريخية في ظل محاولات تشويهها

اشتية: يجب الدفاع عن الرواية الفلسطينية التاريخية في ظل محاولات تشويهها

منوعات

طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة

دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة

صور: هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ&#34;جلابية بلدي&#34;

صور: هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ"جلابية بلدي"

شاهد: الجمهور يسخر من أحمد العوضي أثناء حضوره جنازة محمود ياسين.. والسبب

شاهد: الجمهور يسخر من أحمد العوضي أثناء حضوره جنازة محمود ياسين.. والسبب

شاهد: بسمة وهبة قبل دخول العمليات:&#34;استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه&#34;

شاهد: بسمة وهبة قبل دخول العمليات:"استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه"

مي العيدان تهاجم مسلسل (دفعة بيروت):&#34;قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه&#34;

مي العيدان تهاجم مسلسل (دفعة بيروت):"قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه"

شاهد: أحمد زاهر وتامر حسني بصورة قديمة تثير سخرية الجمهور

شاهد: أحمد زاهر وتامر حسني بصورة قديمة تثير سخرية الجمهور

شاهد: نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 17

شاهد: نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 17

احلام تكشف اسرار ابنها فاهد: &#34;الحب احم احم سعودي&#34;

احلام تكشف اسرار ابنها فاهد: "الحب احم احم سعودي"

شاهد: &#34;دفعة بيروت&#34; يتصدر بعد عرض الحلقة الاولى.. ومشهد &#34;التبول&#34; يثير الجدل

شاهد: "دفعة بيروت" يتصدر بعد عرض الحلقة الاولى.. ومشهد "التبول" يثير الجدل

عربي

تونس: تسجيل قفزة جديدة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

تونس: تسجيل قفزة جديدة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

مصر: 138 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 138 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

اليوم.. مؤتمر في السودان بهدف التطبيع مع إسرائيل

اليوم.. مؤتمر في السودان بهدف التطبيع مع إسرائيل

رئيس الوزراء العراقي يصل لمحافظة صلاح الدين بعد أحداث أمنية دامية

رئيس الوزراء العراقي يصل لمحافظة صلاح الدين بعد أحداث أمنية دامية