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رئيس الوزراء العراقي يصل لمحافظة صلاح الدين بعد أحداث أمنية دامية

رئيس الوزراء العراقي يصل لمحافظة صلاح الدين بعد أحداث أمنية دامية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى محافظة صلاح الدين رفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي، بعد الأحداث الأمنية التي وقعت أمس.

يأتي ذلك، بعدما أصدرت الرئاسة العراقية، مساء السبت، بيانا نددت فيه بمقتل ثمانية مدنيين في قضاء بلد في المحافظة.

وقالت في البيان: "في هذه اللحظات المفصلية في البلد، تلقينا بألم واستنكار بالغين، حادثة الاعتداء الإرهابي الجبان في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، ما يؤكد الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود وتوجيهها نحو مكافحة أعمال العنف والإرهاب الذي يتحين الفرصة لزعزعة أمن واستقرار المواطنين".

ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل وتقديم مصالح البلاد العليا على أية اعتبارات أخرى، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكدت أن "العراق بأمس الحاجة إلى توحيد المواقف الوطنية ورص الصفوف لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية التي يتعرض لها البلد".

وأعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، العثور على ثماني جثث تعود لمواطنين من ناحية الفرحاتية تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة.   

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