إسرائيل: اعتقال 10 متظاهرين بحراك ضد نتنياهو بالقدس وتل أبيب



وجرى اعتقال تسعة منهم في القدس، خلال مسيرة نظمت خلافاً للقانون في شوارع المدينة، فيما ينسب الى هؤلاء الإخلال بالنظام العام والاعتداء على افراد من الشرطة اذ عُثر على الغاز المسيل للدموع، بحوزة أحد المحتجين.





كما نظمت مساء أمس مظاهرات في أماكن مختلفة من إسرائيل، ومنها تظاهرة حاشدة في تل أبيب، وأمام منزل نتنياهو في بلدة قيساريا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتخللت التظاهرات أعمال مخلة بالنظام واعتداءات من قبل مؤيدي نتنياهو على المتظاهرين في بعض الأماكن.





وأوضحت الشرطة، أنها لن تتهاون مع مظاهر العنف والإخلال بالنظام من قبل اي طرف كان.



وتجدد الحراك الاحتجاجي مساء أمس، قبالة المسكن الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، في شارع بالفور بالقدس، بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع، بسبب إقرار الحكومة أنظمة طوارئ قضت بتقييد حق التظاهر.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة الإسرائيلية، في القدس وتل أبيب الليلة الماضية، أكثر من عشرة متظاهرين خلال الحراك الاحتجاجي المناوئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.