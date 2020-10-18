دولي

إسرائيل: اعتقال 10 متظاهرين بحراك ضد نتنياهو بالقدس وتل أبيب

إسرائيل: اعتقال 10 متظاهرين بحراك ضد نتنياهو بالقدس وتل أبيب
مظاهرات ضد نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، في القدس وتل أبيب الليلة الماضية، أكثر من عشرة متظاهرين خلال الحراك الاحتجاجي المناوئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وجرى اعتقال تسعة منهم في القدس، خلال مسيرة نظمت خلافاً للقانون في شوارع المدينة، فيما ينسب الى هؤلاء الإخلال بالنظام العام والاعتداء على افراد من الشرطة اذ عُثر على الغاز المسيل للدموع، بحوزة أحد المحتجين. 

كما نظمت مساء أمس مظاهرات في أماكن مختلفة من إسرائيل، ومنها تظاهرة حاشدة في تل أبيب، وأمام منزل نتنياهو في بلدة قيساريا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتخللت التظاهرات أعمال مخلة بالنظام واعتداءات من قبل مؤيدي نتنياهو على المتظاهرين في بعض الأماكن. 

وأوضحت الشرطة، أنها لن تتهاون مع مظاهر العنف والإخلال بالنظام من قبل اي طرف كان.

وتجدد الحراك الاحتجاجي مساء أمس، قبالة المسكن الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، في شارع بالفور بالقدس، بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع، بسبب إقرار الحكومة أنظمة طوارئ قضت بتقييد حق التظاهر.

أخبار ذات صلة

إسرائيل: تسهيلات الإغلاق الصحي بينها فتح رياض الأطفال تدخل حيز التنفيذ

إسرائيل: تسهيلات الإغلاق الصحي بينها فتح رياض الأطفال تدخل حيز التنفيذ

المكسيك: أكثر من 86 ألف وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

المكسيك: أكثر من 86 ألف وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

صورة.. صحيفة إسرائيلية توجه تحية للبحرين باللغة العربية على صدر صفحتها الأولى

صورة.. صحيفة إسرائيلية توجه تحية للبحرين باللغة العربية على صدر صفحتها الأولى

لأول مرة.. الصحة الايطالية: إصابات (كورونا) اليومية تقترب من الـ11 ألفا

لأول مرة.. الصحة الايطالية: إصابات (كورونا) اليومية تقترب من الـ11 ألفا

الصحة الإيرانية: وفيات (كورونا) تتجاوز 30 ألفاً

الصحة الإيرانية: وفيات (كورونا) تتجاوز 30 ألفاً

قبل مقتله.. منفذ هجوم باريس يعترف بجريمته على (تويتر)

قبل مقتله.. منفذ هجوم باريس يعترف بجريمته على (تويتر)

إصابات (كورونا) في العالم تتجاوز الـ 400 ألف بيوم واحد لأول مرة

إصابات (كورونا) في العالم تتجاوز الـ 400 ألف بيوم واحد لأول مرة

فرنسا تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة ذبح المدرس

فرنسا تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة ذبح المدرس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: الرجوب يقرر فرض إغلاق جزئي في بلدة الزبابدة

جنين: الرجوب يقرر فرض إغلاق جزئي في بلدة الزبابدة

قلقيلية: تمديد إغلاق بلدة جيوس 24 ساعة بعد ارتفاع كبير بإصابات (كورونا)

قلقيلية: تمديد إغلاق بلدة جيوس 24 ساعة بعد ارتفاع كبير بإصابات (كورونا)

القدس: الأمن الوقائي يضبط كمية دخان مسروقة

القدس: الأمن الوقائي يضبط كمية دخان مسروقة

شاهد: أول منخفض جوي يضرب فلسطين نهاية الأسبوع الجاري

شاهد: أول منخفض جوي يضرب فلسطين نهاية الأسبوع الجاري

هآرتس: الحرب المقبلة ستعيد إسرائيل عقوداً للوراء وحماس تمتلك صواريخ دقيقة

هآرتس: الحرب المقبلة ستعيد إسرائيل عقوداً للوراء وحماس تمتلك صواريخ دقيقة

محافظ الخليل يقرر تعليق الدوام بمدرسة في حلحول لمدة أسبوع

محافظ الخليل يقرر تعليق الدوام بمدرسة في حلحول لمدة أسبوع

الأوقاف بغزة: قرار فتح المساجد بالمحافظات يخضع للتقييم المستمر

الأوقاف بغزة: قرار فتح المساجد بالمحافظات يخضع للتقييم المستمر

النيابة بغزة تكشف تفاصيل إلقاء القبض على ثمانية متهمين بقضية مسجد الأنصار بخانيونس

النيابة بغزة تكشف تفاصيل إلقاء القبض على ثمانية متهمين بقضية مسجد الأنصار بخانيونس

منوعات

طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة

دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة

صور: هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ&#34;جلابية بلدي&#34;

صور: هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ"جلابية بلدي"

شاهد: الجمهور يسخر من أحمد العوضي أثناء حضوره جنازة محمود ياسين.. والسبب

شاهد: الجمهور يسخر من أحمد العوضي أثناء حضوره جنازة محمود ياسين.. والسبب

شاهد: بسمة وهبة قبل دخول العمليات:&#34;استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه&#34;

شاهد: بسمة وهبة قبل دخول العمليات:"استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه"

مي العيدان تهاجم مسلسل (دفعة بيروت):&#34;قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه&#34;

مي العيدان تهاجم مسلسل (دفعة بيروت):"قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه"

شاهد: أحمد زاهر وتامر حسني بصورة قديمة تثير سخرية الجمهور

شاهد: أحمد زاهر وتامر حسني بصورة قديمة تثير سخرية الجمهور

شاهد: نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 17

شاهد: نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 17

احلام تكشف اسرار ابنها فاهد: &#34;الحب احم احم سعودي&#34;

احلام تكشف اسرار ابنها فاهد: "الحب احم احم سعودي"

شاهد: &#34;دفعة بيروت&#34; يتصدر بعد عرض الحلقة الاولى.. ومشهد &#34;التبول&#34; يثير الجدل

شاهد: "دفعة بيروت" يتصدر بعد عرض الحلقة الاولى.. ومشهد "التبول" يثير الجدل

عربي

تونس: تسجيل قفزة جديدة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

تونس: تسجيل قفزة جديدة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

مصر: 138 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 138 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

اليوم.. مؤتمر في السودان بهدف التطبيع مع إسرائيل

اليوم.. مؤتمر في السودان بهدف التطبيع مع إسرائيل

رئيس الوزراء العراقي يصل لمحافظة صلاح الدين بعد أحداث أمنية دامية

رئيس الوزراء العراقي يصل لمحافظة صلاح الدين بعد أحداث أمنية دامية