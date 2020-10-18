إسرائيل: تسهيلات الإغلاق الصحي بينها فتح رياض الأطفال تدخل حيز التنفيذ





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه يجوز بموجب التسهيلات الخروج من المنزل دون التقيد بمسافة معينة والالتقاء بآخرين بشرط الالتزام ببانظمة التجمهر.





واليوم يعاد فتح رياض الأطفال وكذلك أماكن العمل التي لا تستقبل الجمهور الى جانب المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية وشواطئ البحر، ويسمح للمطاعم بتقديم الخدمة الذاتية للزبائن.



وذكرت (القناة 11)، أن (كابينت كورونا) سيناقش خلال الأيام المقبلة إقرار تسهيلات إضافية، ومن بينها إعادة فتح دور الضيافة واعتماد خطة لاقامة حفلات الزفاف.



ومن جهتها أوضحت مصادر في وزارة الصحة انها تعارض بشدة المصادقة على اية إجراءات لتخفيف التدابير الاحترازية خلال الأسبوعين المقبلين.



وجاء من وزارة الصحة ان 1469شخصاً أصيبوا بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، بعد اجراء اكثر من 34 الف فحص لتشخيص الداء.





وتبلغ الحالات المرضية النشطة 35,212، وتوصف حالة ستمائة 689 من المرضى بخطيرة. وتوفي في إسرائيل منذ انتشار الفيروس 2167 شخصاً من جراء مضاعفاته.



رام الله - دنيا الوطندخل تسهيلات الإغلاق الصحي حيز التنفيذ في إسرائيل، عند منتصف هذه الليلة الماضية.