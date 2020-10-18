المكسيك: أكثر من 86 ألف وفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

وبذلك يتجاوز إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، عتبة الـ 86 ألف حالة وفاة، منذ بدء الجائحة، حيث وصل عدد الوفيات إلى 86059 حالة.



كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 5447 إصابة جديدة بالفيروس في اليوم الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 847108 حالات.



وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

