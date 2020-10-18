صورة.. صحيفة إسرائيلية توجه تحية للبحرين باللغة العربية على صدر صفحتها الأولى









رام الله - دنيا الوطنوجهت صحيفة إسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الأحد، تحية لمملكة البحرين باللغة العربية، وذلك على صدر صفحتها الأولى.وكتبت صحيفة (إسرائيل اليوم)، صباح اليوم الأحد، "حياكم الله يا أهل البحرين".يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد: إن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين تبدأ اليوم، خلال مراسم في العاصمة المنامة.وكان موقع (واللا) الإسرائيلي نقل، بأن إسرائيل والبحرين ستوقّعان، اليوم، اتفاقا "مؤقتاً" لإقامة علاقات دبلوماسية بين المنامة وتل أبيب.