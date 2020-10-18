جنين: الرجوب يقرر فرض إغلاق جزئي في بلدة الزبابدة





وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، أنه بالنسبة للمحال التجارية والمنشآت، يكون عملها ما بين الساعة التاسعة صباحا والثالثة ظهرا باستثناء الصيدليات والمخابز.











رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، مساء أمس السبت، إغلاق كافة المدارس والمرافق العامة والمؤسسات، في بلدة الزبابدة لمدة 48 ساعة ابتداء من صباح اليوم الأحد.جاء ذلك بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في بلدة الزبابدة ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.