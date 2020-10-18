مسؤول إسرائيلي: العلاقات الدبلوماسية مع البحرين تبدأ اليوم خلال مراسم بالمنامة

وزيرا الخارجية البحريني والإماراتي مع نتنياهو أثناء توقيع اتفاق الإمارات إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد: إن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين تبدأ اليوم، خلال مراسم في العاصمة المنامة.



وكان موقع (واللا) الإسرائيلي نقل، بأن إسرائيل والبحرين ستوقّعان، اليوم الأحد، اتفاقا "مؤقتاً" لإقامة علاقات دبلوماسية بين المنامة وتل أبيب.



ونقل الموقع، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، لم يُسمّهم، القول، إنه سيتمّ التوقيع على "بيان مشترك حول إقامة علاقات سلام ودبلوماسية"، مُشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على الإعلان في المنامة، وبرعاية أميركية.



وسيشمل الإعلان يوم الأحد، "افتتاح سفارات" بين البلدين، بحسب المسؤولين الذي أفادوا بأنّ إسرائيل استجابت لطلب البحرين بعدم التوقيع على "معاهدة سلام" شاملة حتى الآن، بسبب انتقادات بحرينيّة داخلية، ضدّ التطبيع.