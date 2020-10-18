عربي

مسؤول إسرائيلي: العلاقات الدبلوماسية مع البحرين تبدأ اليوم خلال مراسم بالمنامة

مسؤول إسرائيلي: العلاقات الدبلوماسية مع البحرين تبدأ اليوم خلال مراسم بالمنامة
وزيرا الخارجية البحريني والإماراتي مع نتنياهو أثناء توقيع اتفاق الإمارات إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد: إن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين تبدأ اليوم، خلال مراسم في العاصمة المنامة.

وكان موقع (واللا) الإسرائيلي نقل، بأن إسرائيل والبحرين ستوقّعان، اليوم الأحد، اتفاقا "مؤقتاً" لإقامة علاقات دبلوماسية بين المنامة وتل أبيب.

ونقل الموقع، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، لم يُسمّهم، القول، إنه سيتمّ التوقيع على "بيان مشترك حول إقامة علاقات سلام ودبلوماسية"، مُشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على الإعلان في المنامة، وبرعاية أميركية.

وسيشمل الإعلان يوم الأحد، "افتتاح سفارات" بين البلدين، بحسب المسؤولين الذي أفادوا بأنّ إسرائيل استجابت لطلب البحرين بعدم التوقيع على "معاهدة سلام" شاملة حتى الآن، بسبب انتقادات بحرينيّة داخلية، ضدّ التطبيع.

أخبار ذات صلة

شاهد: السماح بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ سبعة أشهر

شاهد: السماح بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ سبعة أشهر

تفاصيل أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية إلى البحرين

تفاصيل أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية إلى البحرين

الصحة اللبنانية: إجمالي الإصابات بـ(كورونا) يتجاوز 61 ألف حالة

الصحة اللبنانية: إجمالي الإصابات بـ(كورونا) يتجاوز 61 ألف حالة

غارات جديدة لطيران التحالف تستهدف الحوثيين في صعدة

غارات جديدة لطيران التحالف تستهدف الحوثيين في صعدة

الصحة المغربية تسجل 3763 إصابة و60 وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة المغربية تسجل 3763 إصابة و60 وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

وسائل إعلام لبنانية: مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت

وسائل إعلام لبنانية: مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت

الأزهر الشريف يعلق على حادث قطع رأس مدرس في فرنسا

الأزهر الشريف يعلق على حادث قطع رأس مدرس في فرنسا

مرجع ديني عراقي يُصدر فتوى جديدة بشأن المنتجات الإسرائيلية

مرجع ديني عراقي يُصدر فتوى جديدة بشأن المنتجات الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: الرجوب يقرر فرض إغلاق جزئي في بلدة الزبابدة

جنين: الرجوب يقرر فرض إغلاق جزئي في بلدة الزبابدة

القدس: الأمن الوقائي يضبط كمية دخان مسروقة

القدس: الأمن الوقائي يضبط كمية دخان مسروقة

شاهد: أول منخفض جوي يضرب فلسطين نهاية الأسبوع الجاري

شاهد: أول منخفض جوي يضرب فلسطين نهاية الأسبوع الجاري

محافظ الخليل يقرر تعليق الدوام بمدرسة في حلحول لمدة أسبوع

محافظ الخليل يقرر تعليق الدوام بمدرسة في حلحول لمدة أسبوع

الأوقاف بغزة: قرار فتح المساجد بالمحافظات يخضع للتقييم المستمر

الأوقاف بغزة: قرار فتح المساجد بالمحافظات يخضع للتقييم المستمر

اشتية: يجب الدفاع عن الرواية الفلسطينية التاريخية في ظل محاولات تشويهها

اشتية: يجب الدفاع عن الرواية الفلسطينية التاريخية في ظل محاولات تشويهها

الخارجية: حالة وفاة جديدة وست إصابات بين الجاليات الفلسطينية في العالم

الخارجية: حالة وفاة جديدة وست إصابات بين الجاليات الفلسطينية في العالم

قيادي فلسطيني: الحكومة الواحدة والقضاء والأمن الواحد أولاً ثم الانتخابات

قيادي فلسطيني: الحكومة الواحدة والقضاء والأمن الواحد أولاً ثم الانتخابات

منوعات

طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة

دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة

صور: هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ&#34;جلابية بلدي&#34;

صور: هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ"جلابية بلدي"

شاهد: الجمهور يسخر من أحمد العوضي أثناء حضوره جنازة محمود ياسين.. والسبب

شاهد: الجمهور يسخر من أحمد العوضي أثناء حضوره جنازة محمود ياسين.. والسبب

شاهد: بسمة وهبة قبل دخول العمليات:&#34;استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه&#34;

شاهد: بسمة وهبة قبل دخول العمليات:"استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه"

مي العيدان تهاجم مسلسل (دفعة بيروت):&#34;قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه&#34;

مي العيدان تهاجم مسلسل (دفعة بيروت):"قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه"

شاهد: أحمد زاهر وتامر حسني بصورة قديمة تثير سخرية الجمهور

شاهد: أحمد زاهر وتامر حسني بصورة قديمة تثير سخرية الجمهور

شاهد: نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 17

شاهد: نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 17

احلام تكشف اسرار ابنها فاهد: &#34;الحب احم احم سعودي&#34;

احلام تكشف اسرار ابنها فاهد: "الحب احم احم سعودي"

شاهد: &#34;دفعة بيروت&#34; يتصدر بعد عرض الحلقة الاولى.. ومشهد &#34;التبول&#34; يثير الجدل

شاهد: "دفعة بيروت" يتصدر بعد عرض الحلقة الاولى.. ومشهد "التبول" يثير الجدل

عربي

الصحة اللبنانية: إجمالي الإصابات بـ(كورونا) يتجاوز 61 ألف حالة

الصحة اللبنانية: إجمالي الإصابات بـ(كورونا) يتجاوز 61 ألف حالة

غارات جديدة لطيران التحالف تستهدف الحوثيين في صعدة

غارات جديدة لطيران التحالف تستهدف الحوثيين في صعدة

وسائل إعلام لبنانية: مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت

وسائل إعلام لبنانية: مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت

الأزهر الشريف يعلق على حادث قطع رأس مدرس في فرنسا

الأزهر الشريف يعلق على حادث قطع رأس مدرس في فرنسا