قلقيلية: تمديد إغلاق بلدة جيوس 24 ساعة بعد ارتفاع كبير بإصابات (كورونا)





وناشد محافظ قلقيلية، أهلنا في المحافظة بضرورة التقيد بالتعليمات وعدم إقامة الاحتفالات والأعراس والتجمعات أو المشاركة فيها، وأكد "أننا سنتعامل مع المخالفين بالقانون".



رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، تمديد إغلاق بلدة جيوس، لمدة 24 ساعة.يأتي ذلك نظرا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، لأكثر من 40 إصابة، وبالتالي لكسر السلسلة الوبائية في البلدة، وتمكين الطب الوقائي من تتبع الخارطة الوبائية، وأخذ الفحوصات اللازمة وانتظار نتائج الفحوصات، والحد من انتشار الفيروس.