لجنة الطوارئ: 70 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة الماضية





وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أن تسجيل هذا الرقم جاء بعد إجراء 1836 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكدت وزارة الصحة بغزة، تعافي 85 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، لتصبح الحالات النشطة حالياً، 1763 حالة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، فجر اليوم الأحد، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة، خلال 24 ساعة الماضية.