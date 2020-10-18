شاهد: مواطنون بمحافظتي غزة والشمال يؤدون الصلاة بالمساجد للمرة الأولى منذ 50 يوماً

يأتي ذلك بعد إعادة فتح المساجد في المحافظتين اليوم، مع أخذ كافة وسائل الوقاية والسلامة، بعد إغلاق دام أكثر من 50 يوماً، بسبب جائحة (كورونا).

وأكد عبد الهادي الأغا، وكير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أن قرار فتح المساجد في جميع المحافظات بالقطاع، يخضع للتقييم المستمر، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات التعامل مع المساجد المخالفة وغير الملتزمة بكل حزم.



