شاهد: مواطنون بمحافظتي غزة والشمال يؤدون الصلاة بالمساجد للمرة الأولى منذ 50 يوماً
رام الله - دنيا الوطن
أدى المواطنون في محافظتي غزة والشمال، الصلاة في المساجد فجر اليوم، للمرة الأولى منذ 25 من آب/أغسطس الماضي.
أدى المواطنون في محافظتي غزة والشمال، الصلاة في المساجد فجر اليوم، للمرة الأولى منذ 25 من آب/أغسطس الماضي.
يأتي ذلك بعد إعادة فتح المساجد في المحافظتين اليوم، مع أخذ كافة وسائل الوقاية والسلامة، بعد إغلاق دام أكثر من 50 يوماً، بسبب جائحة (كورونا).
وأكد عبد الهادي الأغا، وكير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أن قرار فتح المساجد في جميع المحافظات بالقطاع، يخضع للتقييم المستمر، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات التعامل مع المساجد المخالفة وغير الملتزمة بكل حزم.
وقال الأغا في تصريح له، مساء أمس السبت: "نشدد على ضرورة التزام جميع المصلين بالاجراءات الوقائية، وسنتابع مدى الالتزام، ولن نتساهل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.
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