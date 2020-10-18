القدس: الأمن الوقائي يضبط كمية دخان مسروقة





وأضافت: تم متابعة حيثيات عملية السطو وتتبع السيارة التي استخدمت بالحادثة ومن خلالها تم التعرف على الجناة ومتابعتهم لحين ضبط كمية الدخان المسلوبة وفق الأصول.



وأضاف البيان، أنه سيتم احالة الملف والمضبوطات لجهات الاختصاص.



رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الأمن الوقائي، أنه تمكن من ضبط كمية الدخان التي سرقت أثناء عملية سطو مسلح في بلدة عناتا وتم التحرز على الكمية التي تقدر قيمتها بحوالي 200 الف شيكل، كما تم اعادة المركبة التي سرقت خلال السطو .وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي في بيان، الليلة، أن الجهاز في محافظة القدس تمكن من ضبط الكمية بناء على متابعة حثيثة ومعلومات استخبارية دقيقة، بعد معلومات حول السطو المسلح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).