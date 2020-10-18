شاهد: السماح بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ سبعة أشهر





وسيخصص لكل فوج ثلاث ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.



من جهة أخرى، كشفت آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الحج والعمرة بأن عدد المعتمرين في المرحلة الأولى وصل إلى 54 ألف معتمر، بلغت نسبة رضاهم عن الخدمات المقدمة 94%، مؤكدة عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس (كورونا) في كامل المرحلة ولله الحمد.





وأشارت إلى أن متوسط وقت أداء العمرة بداية من نقطة التجمع وحتى العودة إليها وصل إلى ساعة و42 دقيقة تقريباً، وسُجل متوسط وقت الطواف 19 دقيقة.



ووصل إجمالي أعداد المسجلين في تطبيق "اعتمرنا" منذ إطلاقه في 27 أيلول/سبتمبر، وحتى نهاية يوم السبت 17 تشرين الأول/أكتوبر إلى مليون و200 ألف مستفيد.





وبلغت عدد التصاريح التي أصدرتها الوزارة لأداء مناسك العمرة أكثر من 600 ألف تصريح، في حين وصلت عدد تصاريح الصلاة في الحرم المكي إلى أكثر من 155 ألف تصريح، بينما تجاوزت تصاريح السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الـ21 ألف تصريح، فيما بلغت عدد التصاريح الصادرة للصلاة في الروضة الشريفة أكثر من 30 ألف تصريح.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت السعودية، اليوم الأحد، انطلاق المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، حيث شرعت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات المعنية في استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة على أن تستقبل المصلين فجر اليوم.وتتيح المرحلة الثانية الحصول على أربعة أنواع من التصاريح، وهي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، وفق ما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط).وستشهد المرحلة الثانية لعودة العمرة والزيارة بحسب الخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية، أعداد أكبر من المرحلة الأولى تصل إلى 15 ألف معتمر و40 ألف مصلٍ في اليوم الواحد كحد أقصى، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.