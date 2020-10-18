شؤون فلسطينية

كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد؟

كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد، الموافق 18 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 على النحو التالي: 

الدولار الأمريكي: 3.38 شيكل. 

الدينار الأردني: 4:77 شيكل. 

اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل. 

الجنيه المصري: 0.21 شيكل. 

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