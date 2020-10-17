تفاصيل أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية إلى البحرين

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رام الله - دنيا الوطن

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن أول رحلة جوية تجارية من إسرائيل ستتوجه الأحد إلى البحرين برئاسة مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات.



وقال مكتب نتنياهو، في بيان أصدره السبت: "متابعة لتوقيع رئيس الوزراء نتنياهو على الإعلان التاريخي حول تأييد السلام مع البحرين الذي تم بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل شهر ونجاحه في دفع العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج، سيترأس مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، الأحد بعثة إسرائيلية ستسافر إلى البحرين في أول رحلة تجارية بين البلدين".



وأوضح البيان أن البعثة ستضم كذلك مسؤولين كبار من مكتب نتنياهو ووزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والزراعة والصحة والداخلية والعلوم والمواصلات ومجلس الأمن القومي.



ومن المتوقع أن يعقد أعضاء البعثة الإسرائيلية مباحثات مع مسؤولين بحرينيين وأمريكيين كبار حول المجالات مثل الطيران والمواصلات والتكنولوجيا والصناعة والتجارة والأموال والسياحة والزراعة والعلاقات الدبلوماسية والصحة والثقافة.



وأشار البيان إلى أنه "سيتم خلال الزيارة التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين إسرائيل والبحرين، كما سيتم إبرام مذكرات تفاهم حول قضايا ثنائية متنوعة بغية صب مضمون عملي في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما".



وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل "تولي أهمية كبيرة جدا لهذه الزيارة ولمضامينها ولتعزيز علاقاتها مع مملكة البحرين في شتى المجالات".



ووقعت كل من البحرين والإمارات، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.



وتشمل قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل بالتالي مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994) والإمارات والبحرين (عام 2020).