عربي

تفاصيل أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية إلى البحرين

تفاصيل أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية إلى البحرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن أول رحلة جوية تجارية من إسرائيل ستتوجه الأحد إلى البحرين برئاسة مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان أصدره السبت: "متابعة لتوقيع رئيس الوزراء نتنياهو على الإعلان التاريخي حول تأييد السلام مع البحرين الذي تم بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل شهر ونجاحه في دفع العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج، سيترأس مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، الأحد بعثة إسرائيلية ستسافر إلى البحرين في أول رحلة تجارية بين البلدين".

وأوضح البيان أن البعثة ستضم كذلك مسؤولين كبار من مكتب نتنياهو ووزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والزراعة والصحة والداخلية والعلوم والمواصلات ومجلس الأمن القومي.

ومن المتوقع أن يعقد أعضاء البعثة الإسرائيلية مباحثات مع مسؤولين بحرينيين وأمريكيين كبار حول المجالات مثل الطيران والمواصلات والتكنولوجيا والصناعة والتجارة والأموال والسياحة والزراعة والعلاقات الدبلوماسية والصحة والثقافة.

وأشار البيان إلى أنه "سيتم خلال الزيارة التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين إسرائيل والبحرين، كما سيتم إبرام مذكرات تفاهم حول قضايا ثنائية متنوعة بغية صب مضمون عملي في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما".

وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل "تولي أهمية كبيرة جدا لهذه الزيارة ولمضامينها ولتعزيز علاقاتها مع مملكة البحرين في شتى المجالات".

ووقعت كل من البحرين والإمارات، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

وتشمل قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل بالتالي مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994) والإمارات والبحرين (عام 2020).

أخبار ذات صلة

الصحة اللبنانية: إجمالي الإصابات بـ(كورونا) يتجاوز 61 ألف حالة

الصحة اللبنانية: إجمالي الإصابات بـ(كورونا) يتجاوز 61 ألف حالة

غارات جديدة لطيران التحالف تستهدف الحوثيين في صعدة

غارات جديدة لطيران التحالف تستهدف الحوثيين في صعدة

الصحة المغربية تسجل 3763 إصابة و60 وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة المغربية تسجل 3763 إصابة و60 وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

وسائل إعلام لبنانية: مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت

وسائل إعلام لبنانية: مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت

الأزهر الشريف يعلق على حادث قطع رأس مدرس في فرنسا

الأزهر الشريف يعلق على حادث قطع رأس مدرس في فرنسا

مرجع ديني عراقي يُصدر فتوى جديدة بشأن المنتجات الإسرائيلية

مرجع ديني عراقي يُصدر فتوى جديدة بشأن المنتجات الإسرائيلية

نتنياهو يزور الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل

نتنياهو يزور الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل

خلال زيارته واشنطن.. مسؤول أمني لبناني: لا رسائل سياسية أمريكية إلى لبنان

خلال زيارته واشنطن.. مسؤول أمني لبناني: لا رسائل سياسية أمريكية إلى لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخارجية: حالة وفاة جديدة وست إصابات بين الجاليات الفلسطينية في العالم

الخارجية: حالة وفاة جديدة وست إصابات بين الجاليات الفلسطينية في العالم

غزة أولاً ثم حزب الله.. موقع إسرائيلي: الجيش يغير أولوياته ولم نصل لتهدئة مستقرة

غزة أولاً ثم حزب الله.. موقع إسرائيلي: الجيش يغير أولوياته ولم نصل لتهدئة مستقرة

اشتية: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العنوان المستقبلي لتقدم فلسطين

اشتية: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العنوان المستقبلي لتقدم فلسطين

قلقيلية: إصابة ثلاثة شبان أحدهم برصاص الاحتلال خلال مواجهات ببلدة كفر قدوم

قلقيلية: إصابة ثلاثة شبان أحدهم برصاص الاحتلال خلال مواجهات ببلدة كفر قدوم

مسؤول إسرائيلي: إطلاق الصاروخ من غزة الليلة الماضية لن يمر دون رد

مسؤول إسرائيلي: إطلاق الصاروخ من غزة الليلة الماضية لن يمر دون رد

مصادر: المطلوبون في قضية مسجد الأنصار بخانيونس يسلمون أنفسهم للأجهزة الأمنية

مصادر: المطلوبون في قضية مسجد الأنصار بخانيونس يسلمون أنفسهم للأجهزة الأمنية

القاضي فؤاد بكر يجري اتصالات لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين بالجمعية الدولية للقضاة

القاضي فؤاد بكر يجري اتصالات لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين بالجمعية الدولية للقضاة

الحملة الوطنية لإنهاء التقاعد المالي: وعودات الحكومة للموظفين لا تُسمن ولا تغني من جوع

الحملة الوطنية لإنهاء التقاعد المالي: وعودات الحكومة للموظفين لا تُسمن ولا تغني من جوع

منوعات

طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة

دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة

صور: هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ&#34;جلابية بلدي&#34;

صور: هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ"جلابية بلدي"

شاهد: الجمهور يسخر من أحمد العوضي أثناء حضوره جنازة محمود ياسين.. والسبب

شاهد: الجمهور يسخر من أحمد العوضي أثناء حضوره جنازة محمود ياسين.. والسبب

شاهد: بسمة وهبة قبل دخول العمليات:&#34;استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه&#34;

شاهد: بسمة وهبة قبل دخول العمليات:"استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه"

مي العيدان تهاجم مسلسل (دفعة بيروت):&#34;قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه&#34;

مي العيدان تهاجم مسلسل (دفعة بيروت):"قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه"

شاهد: أحمد زاهر وتامر حسني بصورة قديمة تثير سخرية الجمهور

شاهد: أحمد زاهر وتامر حسني بصورة قديمة تثير سخرية الجمهور

شاهد: نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 17

شاهد: نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 17

احلام تكشف اسرار ابنها فاهد: &#34;الحب احم احم سعودي&#34;

احلام تكشف اسرار ابنها فاهد: "الحب احم احم سعودي"

شاهد: &#34;دفعة بيروت&#34; يتصدر بعد عرض الحلقة الاولى.. ومشهد &#34;التبول&#34; يثير الجدل

شاهد: "دفعة بيروت" يتصدر بعد عرض الحلقة الاولى.. ومشهد "التبول" يثير الجدل

عربي

الصحة اللبنانية: إجمالي الإصابات بـ(كورونا) يتجاوز 61 ألف حالة

الصحة اللبنانية: إجمالي الإصابات بـ(كورونا) يتجاوز 61 ألف حالة

غارات جديدة لطيران التحالف تستهدف الحوثيين في صعدة

غارات جديدة لطيران التحالف تستهدف الحوثيين في صعدة

وسائل إعلام لبنانية: مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت

وسائل إعلام لبنانية: مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت

الأزهر الشريف يعلق على حادث قطع رأس مدرس في فرنسا

الأزهر الشريف يعلق على حادث قطع رأس مدرس في فرنسا