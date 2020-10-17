الصحة اللبنانية: إجمالي الإصابات بـ(كورونا) يتجاوز 61 ألف حالة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية السبت، تسجيل 1405 ​إصابات​ جديدة بفيروس (كورونا) خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 61284.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 1378 إصابة بين المقيمين و27 حالة بين الوافدين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولفتت إلى أنه تم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 517.



وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات التي تلقت العلاج خلال الـ24 ساعة الماضية، هو 635، من بينها 206 في العناية المركزة.



ولفتت إلى أنها أجرت 15289 فحصا مخبريا لكشف الإصابات بـ(كورونا)، خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 875 فحصا في المطار.