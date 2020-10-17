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غارات جديدة لطيران التحالف تستهدف الحوثيين في صعدة

غارات جديدة لطيران التحالف تستهدف الحوثيين في صعدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن استهداف طيران التحالف العربي مواقع لتجمع الحوثيين، في محافظة صعدة شمال غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لمحور كتاف صعدة، التابع للجيش اليمني على (تويتر)، إن "طيران التحالف العربي استهدف 8 من عناصر الحوثيين بينهم قيادي في مربع الصوح بمديرية كتاف شرقي صعدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم)​​​.

وجاء القصف الجوي عقب ساعات من إعلان التحالف العربي في اليمن، تدمير محطة اتصالات لجماعة الحوثي في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

من جهة أخرى، ذكر تلفزيون (المسيرة) الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن طيران التحالف شن ثلاث غارات على منطقة الصوح ووادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف.

ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ 5 سنوات عندما أخرج الحوثيون حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من صنعاء في أواخر عام 2014. وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في عام 2015 في محاولة لإعادة هادي.

ويسيطر الحوثيون على مطار صنعاء، لكن التحالف الذي يسيطر على المجال الجوي يحظر الوصول إليه.

وتحاول الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب، فيما تجري الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين بهدف خفض التصعيد.

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