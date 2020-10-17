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الصحة المغربية تسجل 3763 إصابة و60 وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة المغربية تسجل 3763 إصابة و60 وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت معطيات وزارة الصحة المغربية، يوم السبت، تسجيل 3763 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 170911 حالة.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل 60 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2878 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت وزارة الصحة إنه تم التأكد من 2392 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 141381.

ووفق بيان الوزارة فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2 مليون و846577 منذ بداية انتشار الفيروس.

وأهابت وزارة الصحة المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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