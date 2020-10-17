شؤون فلسطينية

هآرتس: الحرب المقبلة ستعيد إسرائيل عقوداً للوراء وحماس تمتلك صواريخ دقيقة

هآرتس: الحرب المقبلة ستعيد إسرائيل عقوداً للوراء وحماس تمتلك صواريخ دقيقة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إنه في الحرب القادمة لن يكون لسكان الشمال مكان يخلون منه، مستدركةً: "لأن مئات الصواريخ ستضرب أيضًا وسط البلاد كل يوم، وخاصة الصواريخ الثقيلة (التي تحمل مئات الكيلوجرامات من المتفجرات) والدقة". 

وأضافت الصحيفة: "اليوم لدى حزب الله وحماس عشرات الآلاف من الصواريخ على المدى الطويل، تغطي جميع مراكزنا السكانية: غوش دان، وخليج حيفا، والقدس، والمئات منها دقيقة". 

وتابعت: "حتى لو نجحنا في تدمير 60٪ من هذه الصواريخ ، فإن الـ 40٪ المتبقية ستعيد إسرائيل عقودًا إلى الوراء: ستضر بالكهرباء والمياه والوقود والبنية التحتية الصناعية والاقتصادية وقواعد القوات الجوية والبرية والمراكز الحكومية والمطارات والأهداف الاستراتيجية. وايضا في التجمعات السكانية".

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