شؤون فلسطينية

محافظ الخليل يقرر تعليق الدوام بمدرسة في حلحول لمدة أسبوع

محافظ الخليل يقرر تعليق الدوام بمدرسة في حلحول لمدة أسبوع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ الخليل جبرين البكري، تعليق الدوام في مدرسة صلاح الدين الأساسية للبنين في بلدة حلحول اعتبارا من غد الأحد ولمدة أسبوع.

وأوضح البكري في بيان صادر عن المحافظة، مساء اليوم السبت، أن تعليق الدوام جاء بناء على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس والطب الوقائي، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).

وشدد مدراء التربية والتعليم بالمحافظة على ضرورة التزام جميع المدارس بإجراء الفحص لمن تظهر عليهم أعراض الاصابة بالفيروس، وتعقيم المدارس ومرافقها واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الجميع.

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