دولي

لأول مرة.. الصحة الايطالية: إصابات (كورونا) اليومية تقترب من الـ11 ألفا

لأول مرة.. الصحة الايطالية: إصابات (كورونا) اليومية تقترب من الـ11 ألفا
رام الله - دنيا الوطن
في ارتفاع غير مسبوق رابع على التوالي، اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد لأول مرة من عتبة الـ11 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني عن رصد 10925 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 10010 إصابات أمس الجمعة و8804 إصابات الخميس و7332 إصابة الأربعاء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 402536، منها 116935 حالة نشطة و249127 حالة شفاء.

وارتفعت حصيلة ضحايا (كورونا) في إيطاليا خلال اليوم الأخير بواقع 47 حالة وفاة (مقابل 55 وفاة أمس) وأصبحت 36474 وفاة.

وفي هذه الظروف، أكد مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أنه سيعلن غدا الأحد عن إجراءات جديدة تأتي في مسعى إلى الحد من انتشار العدوى في أراضي البلاد.

أكد رئيس منطقة ليغوريا الساحلية في شمال غربي إيطاليا، جوفاني توتي، أن حكومة روما تدرس تشديد القيود المفروضة على مستوى البلاد في محاولة لردع تفشي الوباء.

وأشار المسؤول عبر (فيسبوك) إلى أن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا اجتمع مع السلطات المحلية اليوم لمناقشة الخطوات الجديدة الممكن اتخاذها، مؤكدا أن الحكومة ستحث المدارس على التناوب بين الدروس عبر الإنترنت وحضور الطلبة فيها، كما ستطلب من الشركات الانتقال بقدر أكبر إلى نظام العمل عن بعد.

ولفت توتي في الوقت نفسه إلى أن المسؤولين لن يفرضوا في الوقت الحالي حظر التجوال الليلي والمزيد من القيود على الحانات والمطاعم.

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