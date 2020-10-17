عربي

وسائل إعلام لبنانية: مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت

وسائل إعلام لبنانية: مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، عن وقوع مواجهات بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت، قبل أن تتمكن القوى الأمنية من إخلاء شارع البلدية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "إن شبانا من المتجمعين في وسط بيروت، بدأوا برمي حجارة على القوى الأمنية في محيط البلدية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

يأتي ذلك، في وقت احتفل الناشطون اليوم بالذكرى الأولى على انطلاق (ثورة 17 تشرين).

من جهة أخرى، قالت الوكالة إن عددا من الشبان تجمعوا على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مكايل مقابل كنيسة مار شربل إحياء لذكرى (ثورة 17 تشرين).

وفي طرابلس شمال لبنان، أشعل محتجون الإطارات في ساحة عبد الحميد كرامي.

أما جنوبا، فقد أعاد الجيش فتح الطريق عند تقاطع إيليا في مدينة صيدا.

وأقام (ثوار 17 تشرين) في لبنان، حفلا تكريميا "للشهداء والجرحى والمحامين والإعلاميين" بعد مرور عام على انطلاق الاحتجاجات، في وقت أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن يده لا زالت ممدودة للمحتجين.

أخبار ذات صلة

الأزهر الشريف يعلق على حادث قطع رأس مدرس في فرنسا

الأزهر الشريف يعلق على حادث قطع رأس مدرس في فرنسا

مرجع ديني عراقي يُصدر فتوى جديدة بشأن المنتجات الإسرائيلية

مرجع ديني عراقي يُصدر فتوى جديدة بشأن المنتجات الإسرائيلية

نتنياهو يزور الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل

نتنياهو يزور الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل

خلال زيارته واشنطن.. مسؤول أمني لبناني: لا رسائل سياسية أمريكية إلى لبنان

خلال زيارته واشنطن.. مسؤول أمني لبناني: لا رسائل سياسية أمريكية إلى لبنان

الصحة الإماراتية تسجل 1538 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الإماراتية تسجل 1538 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بوتين يبحث مع بن سلمان فرص استخدام اللقاح الروسي ضد (كورونا) بالسعودية

بوتين يبحث مع بن سلمان فرص استخدام اللقاح الروسي ضد (كورونا) بالسعودية

الأردن: توجيه تهمة &#34;الشروع بالقتل&#34; للمتهمين بالاعتداء على فتى الزرقاء

الأردن: توجيه تهمة "الشروع بالقتل" للمتهمين بالاعتداء على فتى الزرقاء

برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.. تنفيذ أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن

برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.. تنفيذ أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

اشتية: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العنوان المستقبلي لتقدم فلسطين

اشتية: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العنوان المستقبلي لتقدم فلسطين

قلقيلية: إصابة ثلاثة شبان أحدهم برصاص الاحتلال خلال مواجهات ببلدة كفر قدوم

قلقيلية: إصابة ثلاثة شبان أحدهم برصاص الاحتلال خلال مواجهات ببلدة كفر قدوم

مسؤول إسرائيلي: إطلاق الصاروخ من غزة الليلة الماضية لن يمر دون رد

مسؤول إسرائيلي: إطلاق الصاروخ من غزة الليلة الماضية لن يمر دون رد

مصادر: المطلوبون في قضية مسجد الأنصار بخانيونس يسلمون أنفسهم للأجهزة الأمنية

مصادر: المطلوبون في قضية مسجد الأنصار بخانيونس يسلمون أنفسهم للأجهزة الأمنية

القاضي فؤاد بكر يجري اتصالات لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين بالجمعية الدولية للقضاة

القاضي فؤاد بكر يجري اتصالات لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين بالجمعية الدولية للقضاة

الحملة الوطنية لإنهاء التقاعد المالي: وعودات الحكومة للموظفين لا تُسمن ولا تغني من جوع

الحملة الوطنية لإنهاء التقاعد المالي: وعودات الحكومة للموظفين لا تُسمن ولا تغني من جوع

الخارجية: الاحتلال يخطط لمحاصرة البلدة القديمة وضرب الوجود الفلسطيني فيها

الخارجية: الاحتلال يخطط لمحاصرة البلدة القديمة وضرب الوجود الفلسطيني فيها

الأوقاف بغزة: التزام المواطنين سيحدد المسار بشأن المساجد

الأوقاف بغزة: التزام المواطنين سيحدد المسار بشأن المساجد

منوعات

طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة

دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة

صور: هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ&#34;جلابية بلدي&#34;

صور: هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ"جلابية بلدي"

شاهد: الجمهور يسخر من أحمد العوضي أثناء حضوره جنازة محمود ياسين.. والسبب

شاهد: الجمهور يسخر من أحمد العوضي أثناء حضوره جنازة محمود ياسين.. والسبب

شاهد: بسمة وهبة قبل دخول العمليات:&#34;استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه&#34;

شاهد: بسمة وهبة قبل دخول العمليات:"استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه"

مي العيدان تهاجم مسلسل (دفعة بيروت):&#34;قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه&#34;

مي العيدان تهاجم مسلسل (دفعة بيروت):"قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه"

شاهد: أحمد زاهر وتامر حسني بصورة قديمة تثير سخرية الجمهور

شاهد: أحمد زاهر وتامر حسني بصورة قديمة تثير سخرية الجمهور

شاهد: نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 17

شاهد: نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 17

احلام تكشف اسرار ابنها فاهد: &#34;الحب احم احم سعودي&#34;

احلام تكشف اسرار ابنها فاهد: "الحب احم احم سعودي"

شاهد: &#34;دفعة بيروت&#34; يتصدر بعد عرض الحلقة الاولى.. ومشهد &#34;التبول&#34; يثير الجدل

شاهد: "دفعة بيروت" يتصدر بعد عرض الحلقة الاولى.. ومشهد "التبول" يثير الجدل

عربي

مرجع ديني عراقي يُصدر فتوى جديدة بشأن المنتجات الإسرائيلية

مرجع ديني عراقي يُصدر فتوى جديدة بشأن المنتجات الإسرائيلية

نتنياهو يزور الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل

نتنياهو يزور الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل

خلال زيارته واشنطن.. مسؤول أمني لبناني: لا رسائل سياسية أمريكية إلى لبنان

خلال زيارته واشنطن.. مسؤول أمني لبناني: لا رسائل سياسية أمريكية إلى لبنان

الصحة الإماراتية تسجل 1538 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الإماراتية تسجل 1538 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)