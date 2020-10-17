الأوقاف بغزة: قرار فتح المساجد بالمحافظات يخضع للتقييم المستمر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عبد الهادي الأغا، وكير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أن قرار فتح المساجد في جميع المحافظات بالقطاع، يخضع للتقييم المستمر، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات التعامل مع المساجد المخالفة وغير الملتزمة بكل حزم.



وقال الأغا في تصريح له، مساء اليوم السبت: "نشدد على ضرورة التزام جميع المصلين بالاجراءات الوقائية، وسنتابع مدى الالتزام، ولن نتساهل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.



وكانت وزارة الاوقاف في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق، بأنه سيتم اعادة فتح مساجد محافظتي غزة والشمال، بدءاً من فجر الأحد.