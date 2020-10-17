شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: الحكومة الواحدة والقضاء والأمن الواحد أولاً ثم الانتخابات

قيادي فلسطيني: الحكومة الواحدة والقضاء والأمن الواحد أولاً ثم الانتخابات
وفدي فتح وحماس في اسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول فرع جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، محمود الزق، أن الحكومة الواحدة والقضاء الواحد والأمن الواحد هي الأولوية في تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وكتب الزق، عبر صفحته الشخصية بفيسبوك، قائلاً: "الحكومة الواحدة أولاً، والقضاء الواحد والأمن الواحد، بعدين احكي عن انتخابات".

الجدير ذكره، أن تقارباً بين حركتي فتح وحماس حدث في الآونة الأخيرة، وجرى الحديث عن إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية تليها الانتخابات الرئاسية. 







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