مصر توجه رسالة لإسرائيل بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أدانت جمهورية مصر العربية، إعلان السلطات الإسرائيلية، عزمها بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة .



وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يُعد مخالفاً للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار الأممي 2334، وفق وكالة (وفا).



وقال حافظ، إن تلك السياسات الإسرائيلية تُفاقم من غياب الثقة بين الأطراف، فضلاً عما تُمثله من تهديد جدي لحل الدولتين