اشتية: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العنوان المستقبلي لتقدم فلسطين













رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو عنوان تقدم فلسطين، نحو السرعة والانتقال الى الامام للحاق بالعالم في كل ما له علاقة بالمعلوماتية".جاء ذلك خلال تفقده اليوم السبت، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان في استقباله الوزير م. اسحق سدر والمدراء العامون.وأشاد اشتية بعمل الوزارة وطاقمها، وبالإنجازات العديدة التي حققتها في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مواكبة التطور العالمي في هذا المجال لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.ووضع رئيس الوزراء خلال اجتماعه كادر الوزارة في صورة آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والمالي، مؤكدا "ان الازمات التي نعيشها ليست من صنع أيدينا بل فرضها الاحتلال علينا، ونواجهها ونعبرها كما عبرنا الكثير من الازمات".واطلع اشتية من خلال المجتمعين على اهم الإنجازات التي حققتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة الى أبرز المعيقات التي تواجهها، مؤكدا تقديم كافة اشكال الدعم للوزارة وعملها لتذليل جميع العقبات.وأثنى رئيس الوزراء على روح العمل المشترك بين جهد القطاع الخاص في هذا القطاع والوزارة. مؤكدا على أهمية روح التنافسية، وأضاف أنه تم تكليف صندوق الاستثمار الفلسطيني للتحضير لإنشاء شركة فايبر اوبتك "الخلايا الضوئية"، وتطوير البنى التحتية بأحدث وسائل التكنولوجيا، كون أن بعض أجزاء الشبكة الحالية تعتمد على الخطوط النحاسية، هذا الأمر سوف يساهم في دفع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى الأمام.