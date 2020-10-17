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الأزهر الشريف يعلق على حادث قطع رأس مدرس في فرنسا

الأزهر الشريف يعلق على حادث قطع رأس مدرس في فرنسا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الأزهر الشريف بيانا علق فيه على حادث مقتل شخص في فرنسا، مؤكدا إدانته للحادث ودعوته الجميع إلى ضرورة التحلي بأخلاق الأديان.

ودعا الأزهر إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة، كما يدعو الجميع إلى التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد على احترام معتقدات الاخرين، وفق وكالة (سبوتنك).

وأدان الأزهر الشريف الحادث الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، وأسفر عن قيام شخص متطرف بقتل مدرس وقطع رأسه.

وأكد الأزهر رفضه لهذه "الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية"، مشددًا على أن "القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال".

وشدد الأزهر على دعوته الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان.

البيان الصادر من الأزهر بدا وكأنه رد على تصريحات فرنسية تضمنت إعادة لما كان رفضه الأزهر من قبل في بيانات سابقة من ربط للإرهاب بالدين الإسلامي.

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