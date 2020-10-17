قلقيلية: إصابة ثلاثة شبان أحدهم برصاص الاحتلال خلال مواجهات ببلدة كفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم السبت، ثلاثة شبان برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية عقب انطلاق مسيرة منددة بالاستيطان.



وأفادت مصادر محلية بأن الشاب محمد نضال عقل أصيب بعيار معدني اخترق الصدر خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في البلدة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأوضح منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني مما أدى إلى وقوع ثلاث إصابات احداها للشاب عقل الذي نقل لمستشفى رفيديا بنابلس فيما عولجت حالتان ميدانيا.



وذكرت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال وتواجدها على أطراف البلدة حيث عمد الجنود إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين.



وأشار شتيوي الى أن البلدة تشهد موجة تصعيد غير مسبوقة تهدف إلى قمع المسيرة، مؤكدا استمرارها حتى تحقيق أهدافها.



وكانت كفر قدوم شهدت أمس مواجهات مماثلة أصيب خلالها عشرات المواطنين بينهم صحفيين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من ١٧ عاما.



وتتواصل للسنة التاسعة على التوالي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح الشارع الرئيس لبلدة كفر قدوم الذي تغلقه قوات الاحتلال لصالح التوسعات الاستيطانية.