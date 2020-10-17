مسؤول إسرائيلي: إطلاق الصاروخ من غزة الليلة الماضية لن يمر دون رد

قالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن الجيش الإسرائيلي سيرد على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة والذي جرى الليلة الماضية، ولم يتم الرد عليه حتى الآن.





ونقلت القناة عن مسؤول أمني قوله، إن إطلاق الصاروخ من قطاع غزة الليلة الماضية لن يمر دون رد، مضيفاً: "إسرائيل ستحدد الطريقة والتوقيت".





الجدير ذكره، أن الليلة الماضية شهدت إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، فيما لم يقصف الجيش الإسرائيلي القطاع رداً على إطلاق الصاروخ.





رام الله - دنيا الوطن