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موقع قطري: نتنياهو يزور الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل

موقع قطري: نتنياهو يزور الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (عربي 21) القطري، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور سيزور الإمارات والبحرين، الأسبوع المقبل.

وأوضح الموقع، وفق مصادر لم يسمها، أن الزيارة تأتي تتويجاً لتطبيع العلاقات مع الدولتين، لتكون الأولى من نوعها لنتنياهو في أبوظبي والمنامة، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخزانة بالولايات المتحدة أمس الجمعة، أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوتشين سيرأس وفدا أمريكيا يبدأ السبت زيارة إلى إسرائيل والإمارات والبحرين. 

وسبق أن أعلنت هيئة البث الإسرائيلي، أن البحرين ستوقع مع الاحتلال، الأحد، اتفاق فتح السفارت، وإقامة علاقات دبلوماسية، في اجتماع سيرأسه منوتشين، نقلا عن موظفين إسرائيليين وأمريكيين كبار.

وفي 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقيتي تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية والرفض الفلسطيني.

وكانت  القيادة الفلسطينية رفضت أي تطبيع للعلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية، مؤكدة أن ذلك "خيانة" للشعب الفلسطيني.

وتتزامن هذه التطورات في التطبيع العربي، مع مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، وسط تنديد دولي.

وكان الفلسطينيون حذروا من أن اتفاقيتي تطبيع العلاقات للإمارات والبحرين مع الاحتلال، تستند إلى صفقة القرن التي تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل، وتبقي المسجد الأقصى وكنيسة القيام تحت الاحتلال الإسرائيلي. 

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