الحملة الوطنية لإنهاء التقاعد المالي: وعودات الحكومة للموظفين لا تُسمن ولا تغني من جوع

قال رئيس اللجنة الإعلامية للحملة الوطنية لإنهاء التقاعد المالي، أحمد حماد، أن العقوبات الاقتصادية أفرزت واقعا اجتماعيا صعبا يُعاني منه الموظفون.



وأضاف حماد، وفق إذاعة (القدس): "هناك وعودات وتطمينات للموظفين لكنها لا تُسمن ولا تغني من جوع، ولن نقف مكتوفي الأيدي ضد التسويف وسنستمر في تنظيم الفعاليات".



وتابع: "الهدف من تنظيم الحملة إثارة الرأي العام والمطالبة بإعادة الحقوق ووقف التقاعد المالي والإداري، وندعو المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الفلسطينية لإعادة الحقوق إلى أصحابها، أكدنا في وقفتنا الاحتجاجية على وقوف الموظفين إلى جانب القيادة".





رام الله - دنيا الوطن