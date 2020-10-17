الأوقاف بغزة: التزام المواطنين سيحدد المسار بشأن المساجد

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أن مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية سيحدد استمرار فتح المساجد أو إعادة إغلاقها مجدد.



وقال عادل الهور، المتحدث باسم الوزارة: "إن قرار افتتاح المساجد مرفق بضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة وصادقت عليها وزارتي الداخلية والأوقاف"، بحسب ما صرح به لإذاعة (الرأي) المحلية.



وذكر الهور، أن الوزارة قامت خلال الأيام الماضية بإعادة افتتاح المساجد في ثلاث محافظات، وبعد دراسة مستفيضة لمتابعة هذه المساجد، تم رصد بعض السلبيات وتم معالجتها، لكن الصورة بشكل عام كانت إيجابية وتدفعنا للاستمرار في فتح المساجد.



وأضاف: "بخصوص محافظتي غزة والشمال، كان لدينا متابعات وقراءة للخارطة الوبائية، حتى وصلنا أخيرًا إلى إمكانية افتتاح المساجد في هاتين المنطقتين، لتوفر عناصر الأمان وهي متوفرة في المحافظات الثلاث السابقة، مع استثناء المناطق المصنفة حمراء".



وأوضح أن الوزارة أغلقت بعض المساجد في الأيام الماضية التي تكرر عدم التزامها بإجراءات السلامة، وتم إعادة افتتاحها من جديد لإعطائها فرصة جديدة من الالتزام والانضباط، مضيفا: "مدى الالتزام من المواطنين هو المعيار، فإذا التزم المصلون بإجراءات الوقاية المعلنة من الوزارة، فيستمر الفتح، أما في حال عدم الالتزام فإننا نرشد ونوجه، ثم نعطي إدارة المسجد إنذارًا، وإذا استمر الأمر على حاله يكون القرار بإغلاق المسجد".



وأشار الهور إلى وجود لجان لكل مسجد تتواصل مع لجنة الطوارئ المركزية في وزارة الأوقاف، وهي الآن تقوم بالاستعداد لاستقبال المصلين في محافظتي غزة والشمال بدءًا من فجر غدٍ الأحد.