شؤون فلسطينية

الخارجية: التسجيل للسفر يتم فقط عبر المنصة الالكترونية الخاصة بكل رحلة

الخارجية: التسجيل للسفر يتم فقط عبر المنصة الالكترونية الخاصة بكل رحلة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى الخارج، بضرورة وأهمية متابعة ما يصدر من إعلانات على الصفحة الالكترونية للوزارة، بما في ذلك المنصات الالكترونية الخاصة بتسجيل الراغبين بالسفر على أي من الرحلات المتوفرة إلى اية دولة من الدول، لضمان تسجيلهم والتحاقهم بدراستهم واعمالهم واسرهم.

وطالبت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، جميع الطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر بضرورة التسجيل على المنصة الالكترونية الخاصة بالرحلة التي يرغبون بالسفر على متنها، حيث يعلن الفريق العمل عن وقف استقبال أية طلبات للتسجيل بعد اغلاق المنصة الالكترونية، ووقف تلقي طلبات التسجيل والإضافة على الكشوف عبر هواتف الطوارئ أو الهواتف النقالة لأعضاء الفريق المختص، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشارت إلى أنه تسهيلا على الطلبة والمواطنين سيقوم الفريق بالإعلان عن رقم هاتف او اكثر عند فتح كل منصة للتسجيل، بهدف تقديم أية مساعدة لمن يطلبها حتى يتمكن من التسجيل على المنصة الالكترونية الخاصة بالرحلة المعنية.

ونوهت إلى أن الفريق أطلق زاوية الكترونية خاصة على صفحة الوزارة تمكن كل من قام بالتسجيل على المنصة الالكترونية بالتأكد من وجود اسمه على الكشف من عدمه، داعية المواطنين والطلبة الذين سجلوا سابقا على المنصة ولم يتمكنوا من السفر على الرحلات السابقة، القيام بتحديث بياناتهم عند الإعلان عن اية رحلة جديدة يرغبون بالسفر على متنها، وتحديث البيانات مرتبط بالدخول الى المنصة والحصول على الرمز الخاص بعملية التحديث، وبعد طلبه من المنصة يتم الحصول عليه من خلال الهاتف النقال لاستكمال عملية التحديث.

ودعت الخارجية الطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر إلى عدم القيام بحجز وشراء تذاكرهم قبل الحصول على الموافقات اللازمة لسفرهم وتبليغهم بها، ولن يتمكن أي مواطن من السفر دون حصوله على تلك الموافقات بشكل مسبق حتى لو كان يتملك تذكرة سفر.

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