الصحة الإماراتية تسجل 1538 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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وأشارت إلى أنه تم إجراء 130567 فحصا جديدا لفئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وأعلنت الوزارة عن شفاء 1411 حالة جديدة لمصابين بفيروس (كورونا)، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 106354.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 1538 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 114387 إصابة.وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنه تم تسجيل أربع وفيات جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 459 حالة وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم)