ميركل توجه نداء شخصيا للألمان بهدف كبح الموجة الثانية من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الألمان على الحد من الاختلاط وعدم السفر، موجهة لهم نداء شخصيا، بعدما واجهت البلاد صعوبة بالتوصل لاتفاق على أساليب احتواء موجة ثانية من (كورونا).



وقالت ميركل في كلمتها الأسبوعية عبر الفيديو: "علينا بذل قصارى جهدنا لمنع انتشار الفيروس خارج نطاق السيطرة. كل يوم مهم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقالت ميركل: "علينا أن نذهب أبعد من ذلك.."أناشدكم مقابلة عدد أقل من الناس، سواء في المنزل أو في الخارج.. أرجوكم التخلي عن أي رحلة ليست ضرورية تماما، عن كل حفلة ليست ضرورية تماما. الزموا المنزل كلما كان ذلك ممكنا".



وعلى الرغم من أن معدلات الإصابة في ألمانيا كانت أقل مما هي عليه في معظم أنحاء أوروبا، إلا أنها تسارعت ووصلت إلى مستوى قياسي يومي مرتفع بلغ 7830 إصابة، اليوم السبت، طبقا لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.



وارتفع عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 9767 بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة في البلاد.



ولم يستطع الزعماء الألمان الأسبوع الماضي التوصل إلى توافق بشأن اتخاذ اجراءات جديدة قوية لاحتواء الموجة الثانية من كوفيد-19 .



في الوقت نفسه ألغت المحاكم في عدة مناطق من ألمانيا الحظر المفروض على نزول الزوار القادمين من بؤر انتشار المرض في الفنادق.



وناشد ساسة وخبراء الصحة السكان اتخاذ تدابير طوعية، بالإضافة إلى تلك المقررة بالفعل مثل وضع الكمامات، وتجنب الاختلاط على مسافة قريبة مع آخرين، وغسل اليدين باستمرار.