مسؤول الحجر الصحي بغزة: 52% من المصابين بفايروس (كورونا) من فئة المخالطين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد معتصم صلاح، مسؤول مراكز الحجر الصحي بوزارة الصحة في قطاع غزة، أن 52% من المصابين بفايروس (كورونا) هم من فئة المخالطين.



وقال صلاح: "تم تسجيل قرابة 22 ألف مخالط تم تطبيق الحجر المنزلي عليهم منذ انتشار الفيروس داخل قطاع غزة في 25 آب/ أغسطس الماضي"، بحسب ما صرح به لإذاعة (الرأي) المحلية.



وأكد أن الحجر الصحي الإلزامي مثّل العنوان الأهم والأمثل ضمن جهود مواجهة جائحة كورونا في القطاع.



وأشار صلاح، إلى أن الحجر الصحي استهدف كافة العائدين من الخارج، فيما تم تطبيق العزل على من ثبتت إصابته بفيروس (كورونا) وفق إجراءات وبروتوكولات صحية .



وأوضح أن البروتوكولات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة لتفادي المرض من بداية الجائحة في مارس الماضي، سبقت العديد من دول العالم.