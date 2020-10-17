معايعة تؤكد أهمية تكاتف الجميع لمنع انهيار القطاع السياحي الفلسطيني الخاص

وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة أهمية تكاتف الجميع لمنع انهيار القطاع السياحي الفلسطيني.



وبحثت معايعة مع رؤساء وممثلي الجمعيات والنقابات الممثلة للقطاع السياحي الفلسطيني الخاص، اليوم السبت، آخر التطورات والمستجدات في اطار العمل لمواجهة الازمات الناتجة عن استمرار توقف العمل في القطاع السياحي نتيجة وباء الكوفيد 19 والتي بداءت منذ الخامس من آذار.



وأشارت إلى أهمية تضافر الجهود وتكاتف الجميع في سبيل العمل على دعم القطاع السياحي الخاص ومساعدته على مواجهة هذه الازمة، هذا القطاع الذي كان شعلة الانجاز والتقدم والعطاء على مر السنوات الاخيرة والذي أعطى العالم الصورة المشرقة الجميلة عن فلسطين ووفر للمجتمع الفلسطيني عشرات الآلف من فرص العمل وساهم بنسب كبيرة في الناتج القومي، وسجل في العام 2019 قرابة الثلاثة ونصف المليون زائر.



وأكدت حرص واهتمام الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص ووضع الحلول والخطط والبرامج وفق الموارد الممكنة والمتاحة لمواجهة الازمة واعادة دوران عجلة السياحة من جديد حالما تسمح الظروف بذلك.



بدورهم، تطرق المجتمعون الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية القطاع السياحي، مطالبين بالمزيد من القرارات والاجراءآت والعمل من اجل حماية هذا القطاع، مقدرين أن الحكومة تبذل قصار جهدها في شتى المجالات وخصوصا في ظل الظروف الحالية والتي تشهد فيها فلسطين من حصار مالي وسياسي واقتصادي يهدف الى فرض امر واقع والضغط على القيادة الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية على الارض والحد من قدرة الحكومة الفلسطينية على القيام بدورها وواجباتها الا ان شعبنا وقيادتنا اقوى من كل هذه المؤامرات وسنواصل الصمود والعطاء والتضحية الى ان يتحقق الحلم الفلسطيني بزوال الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.



وشارك في الاجتماع: جمعية الفنادق العربية، وجمعية الاراضي المقدسة للسياحة الوافدة، وجمعية وكلاء السياحة والسفر الفلسطينية، ونقابة ادلاء السياحة العربية، وتجمع مؤسسات السياحة غير التقليدية، ونقابة اصحاب متاجر التحف الشرقية، واتحاد الصناعات التقليدية في فلسطين.