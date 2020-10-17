شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدعو للالتفاف حول إضراب الأسرى ومطالبهم المشروعة

"الديمقراطية" تدعو للالتفاف حول إضراب الأسرى ومطالبهم المشروعة
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وقضايا الحركة الأسيرة ، إلى إبراز إضراب الأسرى المستمر نصرة للأسير ماهر الأخرس، المضرب منذ أكثر من 84 يوما، ومن أجل تلبية المطالب المشروعة للأخرس ولعموم الحركة الأسيرة في إلغاء الاعتقال الإداري، وتوفير العلاج الطبي للأسرى المرضى، ووقف الإجراءات والعقوبات التنكيلية والعقابية الانتقامية، والسماح لجميع الأهالي بزيارة أبنائهم وذويهم، وتحسين ظروف المعتقلات والسجون بما ينسجم مع المعايير الإنسانية وكرامة البشر.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان لمناسبة تواصل إضراب ثمانية من أعضائها في السجون وهم  مصطفى زهران، وأحمد عطا، وعاهد زهران، ومعتصم زهران، ومحمد عريقات، واحمد البر غوثي، وسالم زهران، ومحمد الهندي.  واستعداد العشرات من أسرى الديمقراطية للانضمام للإضراب، إلى جانب أسرى الفصائل الأخرى، أن إدارات السجون تواصل تجاهل مطالب الأسرى المشروعة، بل تهدد بتنفيذ إجراءات انتقامية قاسية ومشددة وأن الإضراب مرشح لمزيد من التصعيد سواء من حيث استمراره أو انضمام أسرى جدد وشموله لمزيد من السجون والمعتقلات.

وطالبت الجبهة جماهير شعبنا الفلسطيني ومؤسساته بالالتفاف حول قضية الأسرى ودعم مطالبهم ومواصلة الفعاليات التضامنية معهم في مختلف مناطق الوطن كما في تجمعات الشتات واللجوء، كما دعت المؤسسات الدولية بما فيها ممثليات الدول والمنظمات الدولية إلى الضغط على دولة الاحتلال لإلزامها باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين الذين هم وفق كل المعايير الدولية أسرى حرب، ومقاتلون من أجل الحرية.

وحيت الجبهة الديمقراطية رفاقها الأسرى المضربين وجميع المضربين من شتى الفصائل وفي مقدمتهم الأسير ماهر الأخرس، مؤكدة أنهم يسطرون صفحة جديدة من سجل المجد والكرامة والبطولة لشعبهم ووطنهم وحركتهم الأسيرة الرائدة في مختلف مراحل النضال.

أخبار ذات صلة

قيادي بحماس: العاروري طمأن قادة فتح بأن حماس لاتسعى للسيطرة على السلطة والمنظمة

قيادي بحماس: العاروري طمأن قادة فتح بأن حماس لاتسعى للسيطرة على السلطة والمنظمة

مجدلاني: البيان الأوروبي بشأن الاستيطان خطوة متقدمة بحاجة لخطوات رادعة

مجدلاني: البيان الأوروبي بشأن الاستيطان خطوة متقدمة بحاجة لخطوات رادعة

حصاد الأسبوع: إصابة ثلاثة جنود وعشرات المواطنين في 59 نقطة مواجهة

حصاد الأسبوع: إصابة ثلاثة جنود وعشرات المواطنين في 59 نقطة مواجهة

أبو عليا: تم اطلاع ممثلي عشر دول أوروبية على تفاصيل اعتداءات الاحتلال اليومية

أبو عليا: تم اطلاع ممثلي عشر دول أوروبية على تفاصيل اعتداءات الاحتلال اليومية

نائب محافظ القدس: الاحتلال يريد تحويل باب الخليل مدخلًا رئيسيًا للبلدة القديمة

نائب محافظ القدس: الاحتلال يريد تحويل باب الخليل مدخلًا رئيسيًا للبلدة القديمة

الصالحي: التهديدات الأمريكية للجنائية الدولية يترافق مع تجاوز واشنطن للقانون الدولي

الصالحي: التهديدات الأمريكية للجنائية الدولية يترافق مع تجاوز واشنطن للقانون الدولي

صحة جنين: سياسة الإغلاق الجزئي في المحافظة ما زالت قيد التطبيق

صحة جنين: سياسة الإغلاق الجزئي في المحافظة ما زالت قيد التطبيق

التميمي: منع الاحتلال لموظفي المفوضية السامية من دخول فلسطين يهدف للتغطية على جرائمه

التميمي: منع الاحتلال لموظفي المفوضية السامية من دخول فلسطين يهدف للتغطية على جرائمه

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو للالتفاف حول إضراب الأسرى ومطالبهم المشروعة

"الديمقراطية" تدعو للالتفاف حول إضراب الأسرى ومطالبهم المشروعة

مجدلاني: البيان الأوروبي بشأن الاستيطان خطوة متقدمة بحاجة لخطوات رادعة

مجدلاني: البيان الأوروبي بشأن الاستيطان خطوة متقدمة بحاجة لخطوات رادعة

حصاد الأسبوع: إصابة ثلاثة جنود وعشرات المواطنين في 59 نقطة مواجهة

حصاد الأسبوع: إصابة ثلاثة جنود وعشرات المواطنين في 59 نقطة مواجهة

أبو عليا: تم اطلاع ممثلي عشر دول أوروبية على تفاصيل اعتداءات الاحتلال اليومية

أبو عليا: تم اطلاع ممثلي عشر دول أوروبية على تفاصيل اعتداءات الاحتلال اليومية

الصالحي: التهديدات الأمريكية للجنائية الدولية يترافق مع تجاوز واشنطن للقانون الدولي

الصالحي: التهديدات الأمريكية للجنائية الدولية يترافق مع تجاوز واشنطن للقانون الدولي

التميمي: منع الاحتلال لموظفي المفوضية السامية من دخول فلسطين يهدف للتغطية على جرائمه

التميمي: منع الاحتلال لموظفي المفوضية السامية من دخول فلسطين يهدف للتغطية على جرائمه

الفرا: نشدد على أهمية بيان قوى الاتحاد الاوروبي بإدانة الاستيطان

الفرا: نشدد على أهمية بيان قوى الاتحاد الاوروبي بإدانة الاستيطان

هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة اعدت برنامجًا نضاليًا تضامنيًا مع الأسير الأخرس

هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة اعدت برنامجًا نضاليًا تضامنيًا مع الأسير الأخرس

منوعات

طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة

دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة

صور: هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ&#34;جلابية بلدي&#34;

صور: هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ"جلابية بلدي"

شاهد: الجمهور يسخر من أحمد العوضي أثناء حضوره جنازة محمود ياسين.. والسبب

شاهد: الجمهور يسخر من أحمد العوضي أثناء حضوره جنازة محمود ياسين.. والسبب

شاهد: بسمة وهبة قبل دخول العمليات:&#34;استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه&#34;

شاهد: بسمة وهبة قبل دخول العمليات:"استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه"

مي العيدان تهاجم مسلسل (دفعة بيروت):&#34;قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه&#34;

مي العيدان تهاجم مسلسل (دفعة بيروت):"قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه"

شاهد: أحمد زاهر وتامر حسني بصورة قديمة تثير سخرية الجمهور

شاهد: أحمد زاهر وتامر حسني بصورة قديمة تثير سخرية الجمهور

شاهد: نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 17

شاهد: نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 17

احلام تكشف اسرار ابنها فاهد: &#34;الحب احم احم سعودي&#34;

احلام تكشف اسرار ابنها فاهد: "الحب احم احم سعودي"

شاهد: &#34;دفعة بيروت&#34; يتصدر بعد عرض الحلقة الاولى.. ومشهد &#34;التبول&#34; يثير الجدل

شاهد: "دفعة بيروت" يتصدر بعد عرض الحلقة الاولى.. ومشهد "التبول" يثير الجدل

عربي

برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.. تنفيذ أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن

برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.. تنفيذ أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن

مقتل جندي مصري بمهمة أممية لحفظ السلام بمالي

مقتل جندي مصري بمهمة أممية لحفظ السلام بمالي

مصر: 126 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 126 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: 3498 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: 3498 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية