مجدلاني: البيان الأوروبي بشأن الاستيطان خطوة متقدمة بحاجة لخطوات رادعة

أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني البيان الصادر عن القوى الأوروبية، والذي ادان مصادقة حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها على أنها لن تعترف بأية تغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967.



وقال مجدلاني: إن هذا الموقف الذي عبرت عنه كلا من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، في بيان مشترك، بمثابة دعوة صريحة لرفض الاستيطان، وتماشيا مع قرارات الشرعية الدولية، لكن هذه الخطوة تبقى ناقصة دون اجراءات عملية وضغط اوروبي على الارض على حكومة الاحتلال.



وأضاف: "هذه المواقف المتقدمة لدول الاتحاد الاوروبي تنسجم مع القانون الدولي، ومع سياسة الاتحاد الأوروبي الثابتة تجاه عدم شرعية الاستيطان".



وأوضح مجدلاني، أن تجاهل حكومة نتنياهو للأصوات الدولية التي تدين الاستيطان، يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ سلسلة من الخطوات الرادعة تجاه الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة، ويتطلب موقفاً دولياً حازماً، والخروج من دائرة الشجب والاستنكار، لخطوات رادعه، تجاه مواصلة الاحتلال انتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتصرفها كأنها دولة فوق القانون دون مساءلة أو محاسبة.